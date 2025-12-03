Rusherking reveló por qué nunca en su vida volvería con Ángela Torres

Luego de varios meses desde la separación de Rusherking y Ángela Torres, la situación se recalentó cuando la hija de Gloria Carrá revivió el conflicto al aire en el programa de Luzu TV, sacando a relucir "trapitos al sol". La joven cantante incluso llegó a acusar de "rata" al artista santiagueño, con quien mantuvo una relación formal que incluyó viajes románticos a Medio Oriente.

Aunque en un principio Thomas Tobar optó por guardar silencio, el músico decidió finalmente defenderse públicamente.

Al respecto de las declaraciones de Torres, Rusherking comentó: “Me shockeó bastante lo que dijo. Soy bastante perfil bajo y trato de no hablar de mis relaciones o de las cosas que pasaron, menos en público. Pero, obviamente, me vi en la situación de tener que defenderme. No me defendí de la mejor forma, me hubiese gustado hablar más sobre eso”.

El músico continuó con su descargo, explicando que había recibido el consejo de su círculo cercano: “Pero mi equipo y mis amigos me dijeron: ‘Che, no vale la pena defenderse de algo que no sos ni que pasó’. Si hay algo que tengo claro es que, cuando estoy de novio, doy lo mejor de mí. No soy una persona rata, no soy alguien que está escatimando. Siempre doy todo, y la gente que me conoce lo sabe”.

Intentando dar por cerrado el tema y avanzar en su vida personal y profesional, el artista se enfocó en un nuevo emprendimiento gastronómico en Palermo y en la promoción de un nuevo tema. Durante una entrevista con Andy Kusnetzoff, Rusherking hizo una confesión inesperada sobre su estado civil.

En cuanto a su vida privada, el músico confirmó su nueva situación, distanciada de las relaciones formales: “No estoy en pareja. Me estoy conociendo con alguien. Pero pienso en eso de ir a un bar. Para mí es un momento mucho más privado. Me pasa que salgo y me sacan una foto. Aparte me relacionan con eso del ejército de LAM, siempre están buscándome el quilombo".