La previa de las compras de fin de año tendrá una opción destacada en Capital. Este viernes 5 de diciembre, de 18 a 22, el Parque Belgrano, ubicado en 25 de Mayo y Las Heras, reunirá a cientos de sanjuaninos en la segunda edición de la Feria Navidad Emprendedora, una propuesta pensada para impulsar el trabajo local.

La iniciativa es organizada por la Dirección de Economía Social del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, con la participación del Mercado Artesanal, dependiente de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, y de productores que integran las ferias agroproductivas coordinadas por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.

Este año, la feria contará con una amplia convocatoria: casi 200 emprendedores del Registro Provincial, 80 productores y 35 artesanos. El objetivo es ofrecer una vidriera de opciones variadas, accesibles y creativas para quienes buscan adelantar sus compras navideñas y apoyar la economía familiar y social de la provincia.

En los stands se encontrarán productos en madera, cerámica, cuero, textiles, bijouterie, cuchillería, mosaiquismo, cosmética artesanal, papelería, objetos en 3D, sahumerios, pirograbados y artesanías en general. También habrá alimentos dulces, salados y sin TACC, aceites de oliva, blends de té, frutas y verduras de estación, huevos frescos, panes artesanales y productos orgánicos. Las artesanas de la red Hilar San Juan tendrán un espacio destacado dentro del predio.

Además de la oferta comercial, el evento incluirá espectáculos artísticos —entre ellos el Centro Coral San Juan— y actividades recreativas para niños y niñas. Quienes realicen compras recibirán cupones para participar de un sorteo final.

La Feria Navidad Emprendedora se perfila como una alternativa para que las familias encuentren regalos locales y acompañen el trabajo de quienes producen en la provincia.