Argentina quedó fuera del top 50 en la edición 2026 del ranking regional que elabora Times Higher Education (THE), marcando un retroceso respecto del año pasado, cuando tres instituciones del país figuraban entre las primeras posiciones. La caída se vincula al nuevo esquema metodológico, que compara el desempeño universitario con estándares globales más exigentes.

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) quedó como la mejor posicionada del país, en el puesto 62, lejos del 28° lugar logrado en 2025. También descendieron la Universidad Austral —del puesto 43 al 82— y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), que pasó del 52 al 89. Solo estas tres lograron mantenerse entre las 100 primeras, frente a las ocho argentinas que estuvieron en ese rango el año anterior.

La edición 2026 incluyó a 12 instituciones argentinas, tres más que en 2024, aunque la ausencia de la UBA y otras universidades se explica por la participación voluntaria que exige el envío de datos específicos. Desde THE señalaron que “Argentina tuvo un año difícil”, en un ranking donde se miden 16 indicadores vinculados a docencia, investigación, reputación científica, industria y proyección internacional.

La lista vuelve a mostrar un marcado liderazgo de Brasil, con la Universidade de São Paulo en el primer puesto, seguida por otras instituciones de ese país, así como la Pontificia Universidad Católica de Chile y dos universidades mexicanas dentro del top 10.

En el segmento privado argentino, la Universidad Austral celebró ser la mejor posicionada del país dentro de un contexto adverso. Entre las públicas, además de la UNLP y la UNSAM, se ubicaron la UNC y la UNCuyo en el rango 101-125; y la UNQ, UNR, UNL y UNNOBA en el rango +151.

El panorama académico coincide con el reclamo de las universidades nacionales por el financiamiento previsto en el Presupuesto 2026. El Consejo Interuniversitario Nacional advirtió que las cifras proyectadas “lesionarían gravemente el derecho a la educación”, y solicitó la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario para garantizar previsibilidad y funcionamiento durante el próximo año.