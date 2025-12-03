El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) acumula una caída real del 35,3% desde que Javier Milei asumió la Presidencia, según un relevamiento del Instituto Argentina Grande (IAG). La pérdida se profundiza pese al nuevo incremento escalonado que el Gobierno dispuso por laudo hasta agosto de 2026, luego de que fracasara el intento de acuerdo entre sindicatos y empresarios en el Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo.

El deterioro del ingreso mínimo se evidencia en comparación histórica: para recuperar el poder adquisitivo que tenía en diciembre de 2023 debería aumentar un 54,6%. Si se buscara volver al nivel de 2015, la mejora necesaria ascendería a 127%, mientras que para alcanzar el piso salarial de diciembre de 2019 sería imprescindible una recomposición del 77,5%.

Ante la falta de consenso en la mesa tripartita, el Ejecutivo aplicó una suba progresiva que llevará el salario mínimo de los actuales $328.400 en noviembre de 2025 a $376.600 en agosto de 2026. El valor por hora también se actualizará de $1.642 a $1.883 en ese período.

La resolución, firmada por Claudia Silvana Testa, funcionaria del Ministerio de Capital Humano, establece que el nuevo esquema alcanza a trabajadores mensualizados con jornada completa, empleados agrarios, personal de la Administración Pública Nacional y organismos estatales, salvo excepciones por modalidades especiales de contratación.

Con este laudo, el Gobierno busca otorgar previsibilidad al piso salarial. Sin embargo, economistas y gremios advierten que los incrementos quedan muy por detrás de la inflación acumulada del último año, lo que consolida el retroceso del salario mínimo a su nivel más bajo en más de dos décadas.