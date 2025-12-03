San Juan Cerca concluyó su recorrido anual este jueves en Santa Lucía, donde cientos de vecinos participaron del último operativo del año. La actividad contó con la visita del gobernador Marcelo Orrego, quien valoró el trabajo conjunto de las áreas provinciales para acercar servicios y soluciones a cada comunidad.

Durante la jornada, los asistentes realizaron trámites personales, consultas administrativas, controles médicos y gestiones de distintos organismos sin necesidad de trasladarse a varias oficinas. El operativo replicó el esquema aplicado a lo largo del año, con presencia simultánea de equipos de todas las áreas del Gobierno.

Orrego destacó la finalidad del programa y el alcance territorial logrado desde marzo, cuando comenzaron los operativos en los 19 municipios de San Juan. Subrayó además la importancia del trabajo articulado para facilitar el acceso a derechos y acompañamiento estatal en cada departamento.

El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano atendió consultas e inscripciones al Registro Provincial de Emprendedores, a programas destinados a cooperativas y mutuales, y a servicios de asistencia, emergencia y género. También intervino la Dirección de Personas con Discapacidad, que respondió inquietudes relacionadas con Certificados Únicos de Discapacidad, inclusión laboral, transporte y adaptación de baños. Para los más pequeños, el Programa de Niñez en Familia coordinó actividades recreativas.

El Ministerio de Salud realizó controles de signos vitales, peso y talla; consultas de medicina de familia, odontología y salud mental; y análisis rápidos como test de HIV, hepatitis y Chagas. Además, se aplicaron vacunas del calendario, se brindó vacunación canina y equipos del programa de sedentarismo ofrecieron recomendaciones de actividad física.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable gestionó solicitudes de Tenencia Responsable, entregó antiparasitarios, aplicó pipetas y recibió denuncias y trámites vinculados al arbolado urbano. En paralelo, el Ministerio de Gobierno facilitó gestiones de DNI a través del Registro Civil y brindó asesoramiento previsional, laboral y para la regularización de asociaciones civiles y clubes. También se tramitaron licencias de conducir y SUBE mediante equipos municipales.

El Ministerio de Producción, Innovación y Trabajo atendió consultas sobre el programa Aprender, Trabajar y Producir (ATP), emprendedores, Pymes, Registro RUPA y Defensa del Consumidor. Turismo, Cultura y Deporte acompañó con asistencia a clubes y actividades recreativas para personas mayores y deporte adaptado.

Economía, Finanzas y Hacienda gestionó trámites vinculados a Ciudadano Digital, comprobantes, partidas de nacimiento y certificados. También respondió consultas sobre Rentas, subsidios, conectividad y activación de licencias digitales.

El Ministerio de Educación ofreció servicios para docentes —fojas, legalizaciones, certificados y expedientes— y gestionó desbloqueos de netbooks. Además, se exhibieron proyectos educativos de la escuela sede y de instituciones cercanas, mientras los gabinetes técnicos brindaron orientación a familias.

Por su parte, Infraestructura, Agua y Energía, a través del IPV, atendió consultas sobre cuotas, deuda, regularización dominial y requisitos de inscripción. La Secretaría de Seguridad y Orden Público realizó certificados de antecedentes, verificaciones vehiculares y consultas por objetos robados.

Finalmente, el EPRE informó sobre tarifas sociales, subsidios energéticos y eficiencia en el consumo, mientras OSSE gestionó trámites de tarifa social, estado de cuentas y planes de pago.

Con una importante participación vecinal, el operativo cerró el año territorial del programa, que consolidó el objetivo de acercar servicios estatales a cada rincón de la provincia.