Luego de que trascendiera la noticia de un incendio en la estación transformadora Ischigualasto ubicada sobre la ruta 150, el municipio de Valle Fértil, sugirió a los vecinos tomar las precauciones necesarias, sobre todo con los alimentos y las bebidas debido a las altas temperaturas que azotan a la provincia. Además, explicaron que el servicio de electricidad se verá interrumpido por tiempo indeterminado.

Cabe mencionar que la estación de servicio no puede vender mercadería debido a que sin luz no puede facturar las ventas, el Hospital ha reducido su atención a lo mínimo e indispensable, ya que se encuentra funcionando con generadores y los vecinos de Valle Fértil no tienen luz, ni agua, debido a la falla en la estación transformadora.

Al parecer el incendio comenzó por algún desperfecto técnico, ya que desde Energía San Juan tampoco pudieron identificar cuál fue el motivo que provocó la falla en la estación transformadora de energía de Ischigualasto.

De igual manera, explicaron que los daños afectan a los cuatro primeros vanos que salen de la Estación Transformadora y ha dañado el cable subterráneo. Esto es lo que ha provocado la presencia de mucho humo y hollín

Las cuadrillas del centro de operaciones de Energía San Juan y del Valle Fértil se encuentran en el lugar trabajando para realizar las maniobras necesarias para el restablecimiento del servicio.