Independiente anunció un beneficio para los socios afectados por la clausura parcial de su estadio. La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De) levantó la prohibición total sobre el Libertadores de América, pero mantuvo clausurados los sectores Pavoni Baja y Alta por dos encuentros, como consecuencia de los incidentes ocurridos en el partido de Copa Sudamericana contra Universidad de Chile. Para compensar a los hinchas de estos sectores, la institución aseguró que tendrán su lugar en la cancha garantizado hasta el cierre del año.

El Club Atlético Independiente informó que los simpatizantes que ocupaban la tribuna Pavoni Baja durante el partido del pasado 20 de agosto recibirán un bono asegurado para todos los compromisos que el equipo dispute como local hasta fin de año. Esta determinación busca resarcir a quienes padecieron las consecuencias de la sanción impuesta por las autoridades de seguridad de la provincia de Buenos Aires. La habilitación de este beneficio se hará efectiva una vez que el Ministerio de Seguridad autorice la reapertura total de la tribuna, que por el momento permanecerá inhabilitada.