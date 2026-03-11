Supervivencia mental: de qué trata Agentes del misterio en Netflix

Netflix ha lanzado "Agentes del misterio", una producción que los espectadores suelen comenzar a ver “por curiosidad” pero terminan siguiendo con la luz prendida. En este reality, un equipo de celebridades coreanas se sumerge en un juego de supervivencia mental para resolver casos paranormales mediante la lógica y la interpretación de pistas.

La dinámica, que no es un documental ni una serie guionada, mezcla humor con momentos de alta tensión donde los participantes exclaman “no puedo creer que estemos haciendo esto” mientras recorren espacios similares a un escape room oscuro.

Publicidad

La estructura del show, diseñada por el creador Jeong Jong-yeon para evitar el estilo de “dejar la cámara y ver qué pasa”, impone que el tiempo sea el verdadero villano, por lo que “no podés quedarte ‘debatiendo teorías’” como si estuvieras en un living.

Esta presión obliga al escuadrón a actuar rápidamente, convirtiendo el misterio en un cuadro de estrés donde deben decidir qué puerta abrir o qué pista priorizar antes de que el entorno les gane. El reparto principal, integrado por Lee Yong-jin, John Park y Lee Hye-ri, se complementa con la energía e intuición de Kim Do-hoon, Karina, Gabee y Lee Eun-ji.

Publicidad

El atractivo de este híbrido entre thriller y aventura reside en capturar reacciones reales de miedo, orgullo y discusiones que parecen tontas hasta que revelan una clave fundamental para avanzar.

Se trata de un contenido maratoneable donde el espectador busca descubrir quién se quiebra primero o quién se consagra como el “no abras esa puerta” oficial del grupo mientras los agentes pasan de la risa al pánico real para sobrevivir.