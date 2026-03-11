El mundo del hockey sobre patines se detuvo este martes por la noche. En una entrevista con el programa Sobre Patines, programa de HUARPE TV, el actual seleccionador nacional, José Luis Páez, soltó la bomba que nadie quería escuchar pero que él ya venía madurando: el próximo Mundial será su última función al frente de la Albiceleste.

“Yo tengo un Mundial más, no tengo más”, sentenció el "Negro" con la sinceridad que lo caracteriza. El técnico explicó que la decisión ya estaba tomada y que este proceso servirá para transitar una transición hacia los nuevos profesionales que hoy integran el cuerpo técnico, a quienes definió como "el futuro".

Publicidad

Renuncia en mesa y diferencias internas

Durante la charla, Páez reveló momentos de máxima tensión vividos durante el Panamericano, donde llegó a poner su renuncia a disposición del Comité. "Hubo una serie de problemáticas con componentes del cuerpo técnico. Mi renuncia fue inmediata, la puse en la mesa", confesó.

El DT explicó que, tras las salidas de integrantes de su equipo de trabajo por diferencias internas y decisiones personales (como el caso de Sergio Clavel y Eduardo Quiroga), el Comité aceptó que él terminara su ciclo en el Mundial de 2026, integrando ahora a figuras como Diego Mir y Reinaldo García para profesionalizar el área.

Publicidad

Una Selección más profesional

Pese a anunciar su partida, Páez se mostró muy conforme con el presente estructural de la Selección: "Hoy el cuerpo técnico se ha agrandado con mucho más profesionalismo. Parece ser que el poder adquisitivo es distinto al de años anteriores". Incluso adelantó que trabajará en la creación de una "biblioteca de análisis" para que los futuros seleccionadores tengan información técnica de todas las categorías (femenina, masculina y juveniles).

Las bajas y el dolor del Panamericano

Sobre el armado del equipo para la Copa de las Naciones y el Mundial, el técnico lamentó ausencias de peso. "Navarro se bajó por una cuestión física y Paul Grimal también. Es una pena porque no tenemos un arquero de ese nivel", analizó, aunque confía en el trabajo que se está haciendo con los nuevos citados.

Publicidad

Finalmente, el Negro recordó con dolor las críticas tras la derrota con Chile en el Panamericano por penales: "Escuchar esas voces duele mucho, porque hay mucho tiempo detrás. La responsabilidad la lleva el entrenador, no los jugadores". Con la mirada puesta en el horizonte, Páez cerró dejando claro que su legado no se mide solo en copas: "No me manejo por ser campeón del mundo, soy un tipo que entendió el hockey y lo expresa con la realidad". "Hoy trabajo para ser dirigente", cerró.

Lo que viene para la Selección: Copa de las Naciones y Mundial

Antes de la gran cita mundialista, la Selección Argentina Senior Masculina tendrá una prueba de fuego en el Viejo Continente. El combinado nacional representará al país en la emblemática Copa de las Naciones, que se desarrollará en la ciudad suiza de Montreux entre el 1 y el 5 de abril.

Este histórico torneo internacional contará con la presencia de las principales potencias del hockey sobre patines a nivel mundial, sirviendo como el escenario ideal para que Páez termine de pulir el funcionamiento del equipo y observe a los nuevos valores en un contexto de máxima exigencia.

Sin embargo, el gran objetivo final del ciclo Páez será el Mundial de Hockey sobre Patines 2026, que se celebrará en Paraguay, marcando el esperado regreso de la máxima cita a Sudamérica. El evento formará parte de los World Skate Games 2026, que tendrán lugar entre septiembre y octubre en diversas sedes de Asunción, incluyendo el Comité Olímpico Paraguayo y la Secretaría Nacional de Deportes.

Dato

Sobre Patines, un programa que se emite por la pantalla de HUARPE TV todos los martes desde las 22 horas. Conducen Emiliano Schlamelcher, Facundo Quiroga y Rodrigo Belert.