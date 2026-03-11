Mundial 2026: El lujo y privacidad de las famosas en Norteamérica

En el marco del Mundial 2026, figuras como Antonela Roccuzzo, Tini Stoessel, Valeria Mazza y Nicole Neumann se preparan para habitar un universo paralelo de lujo y privacidad fuera de las canchas.

Las celebridades suelen optar por hoteles de cinco estrellas que garantizan suites amplias, ingresos privados, seguridad las 24 horas y servicio personalizado. En estos ambientes sofisticados, la competencia se sigue desde livings con pantallas gigantes mientras se disfruta de brunchs con vistas privilegiadas.

Otra alternativa en auge es el alquiler premium en barrios exclusivos, lo que permite mayor intimidad y espacios amplios para recibir amigos en ambientes de estética contemporánea y cocinas equipadas para organizar "previas".

En este formato, el living se transforma en una "mini tribuna glam" con catering gourmet y decoración sutil en celeste y blanco. Por su parte, quienes priorizan el equilibrio eligen resorts wellness con spa, yoga, alimentación saludable y áreas verdes para transitar la intensidad emocional del torneo sin perder el eje personal.

La ubicación estratégica resulta fundamental, priorizando zonas cercanas a los estadios o barrios cosmopolitas rodeados de boutiques de lujo, restaurantes exclusivos y espacios verdes.

Sin embargo, el detalle que define estas "bases mundialistas" es la impronta personal: desde almohadones celestes estratégicos hasta camisetas intervenidas colgadas como objetos de arte. Este evento, que promete gran impacto en redes sociales, trasciende los 90 minutos de juego para convertirse en una experiencia de viaje y estilo donde el mundo del glamour juega su propio partido.