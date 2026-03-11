La televisión estatal de Irán informó que Mojtaba Jamenei, el nuevo Líder Supremo de la República Islámica, habría resultado herido en un incidente cuyas circunstancias no fueron reveladas oficialmente. El anuncio generó preocupación en la comunidad internacional, en un contexto marcado por la guerra regional y las crecientes tensiones con Estados Unidos e Israel.

Las autoridades iraníes no brindaron detalles sobre la gravedad de las lesiones ni sobre el lugar donde ocurrió el episodio. El hermetismo oficial y el uso de términos ambiguos como “incidente” alimentaron especulaciones sobre posibles tensiones internas dentro del régimen o incluso sobre un eventual ataque contra el nuevo líder.

Desde el entorno del gobierno intentaron transmitir calma y aseguraron que “la estabilidad de la nación no se verá afectada por incidentes menores”. Sin embargo, la falta de apariciones públicas recientes de Mojtaba Jamenei y el tono urgente del mensaje oficial generaron dudas sobre la verdadera magnitud de lo ocurrido.

Mojtaba Jamenei, de 56 años, asumió recientemente el liderazgo supremo tras la muerte de su padre, Ali Jamenei, quien gobernó Irán desde 1989. Con su designación se convirtió en el tercer líder supremo en la historia de la República Islámica, después del fundador del régimen, Ruhollah Khomeini, y de su propio padre.

La sucesión fue aprobada por la Asamblea de Expertos, el órgano religioso encargado de elegir al líder supremo. Su nombramiento también recibió el respaldo inmediato de la Guardia Revolucionaria Islámica, una de las estructuras de poder más influyentes del país.

La figura de Mojtaba fue durante años señalada como el heredero político más probable dentro del sistema iraní. Aunque mantuvo un perfil público relativamente bajo, construyó una fuerte red de influencia en los servicios de inteligencia y dentro de la Guardia Revolucionaria, además de vínculos estrechos con las milicias Basij.

El episodio ocurre en medio de una fuerte escalada regional y de tensiones diplomáticas con Estados Unidos e Israel, que cuestionaron la legitimidad de la sucesión. Ante ese escenario, las fuerzas de seguridad iraníes reforzaron los sistemas de defensa y elevaron el nivel de alerta en instalaciones estratégicas del país.

