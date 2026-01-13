La Argentina se ubicó en el sexto puesto del ranking mundial de inflación previsto para 2025, según el informe Perspectivas de la Economía Mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI). El documento proyecta que los precios al consumidor en el país crecieron un 41,3% en 2025, muy por encima del promedio global estimado en torno al 4,2%, aunque por debajo de registros de años anteriores.

En el ranking global lideran la lista de inflaciones más elevadas países como Venezuela, Sudán del Sur, Zimbabue, Sudán e Irán, todos con tasas considerablemente superiores a la argentina en 2025. Estas economías enfrentan problemas macroeconómicos crónicos y episodios de hiperinflación que las colocan en los primeros puestos del listado.

Publicidad

La posición de Argentina en ese ranking refleja que, a pesar de que la inflación local ha mostrado una marcada desaceleración respecto a los extremos del 2024 y principios de 2025, sigue siendo muy alta en comparación con la mayoría de los países del mundo y coloca al país entre los casos de mayor presión de precios de la economía global.

El contexto internacional de precios también muestra un panorama de desaceleración general en 2025, con muchos países registrando tasas bastante más moderadas e incluso cercanas a los objetivos de política monetaria, especialmente en economías desarrolladas como Estados Unidos y varios países de Europa.

Publicidad

El informe del FMI se elabora a partir de información y proyecciones macroeconómicas de sus países miembros y forma parte de Perspectivas de la Economía Mundial, uno de los documentos de referencia para análisis comparativos a nivel global sobre crecimiento, inflación y otros indicadores clave.