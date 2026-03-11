El Gobierno de Irán considera “imposible” la participación de su selección de fútbol en el Mundial 2026 debido a la guerra que atraviesa el país. Así lo aseguró el ministro de Deportes, Ahmad Donyamali, quien afirmó que la situación política y militar impide competir en el torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Durante una entrevista televisiva, el funcionario sostuvo que la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, en los ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero cambió completamente el escenario. “Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no existen condiciones para participar en la Copa del Mundo”, expresó.

Publicidad

Donyamali también remarcó que el país enfrenta una situación crítica tras meses de conflicto y miles de víctimas. En ese contexto, aseguró que Irán atraviesa dos guerras en menos de un año, lo que vuelve inviable la participación en un evento deportivo internacional de esa magnitud.

El Mundial de la FIFA comenzará el 11 de junio y la selección iraní tenía programados sus partidos de la fase de grupos frente a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, todos en territorio estadounidense. Dos encuentros debían disputarse en Los Ángeles y el restante en Seattle.

Publicidad

Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el equipo iraní sería bienvenido a competir, desde Teherán sostienen que el contexto político hace prácticamente imposible que la selección viaje a disputar el torneo. Incluso desde la Federación Iraní de Fútbol ya habían insinuado la posibilidad de un boicot en las últimas semanas.

De mantenerse esta postura, Irán podría convertirse en una de las grandes ausencias del Mundial 2026, a pesar de haber logrado su clasificación deportiva para el torneo.