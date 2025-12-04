La niña fallecida en el Rawson no estaba vacunada contra la meningitis, según la autopsia

La investigación por la muerte de Alma Abigail, de 11 años, en la guardia del Hospital Rawson ha tomado un rumbo trascendental. Mientras la familia denuncia una atención negligente que duró ocho horas, una fuente judicial confirmó a Grupo Huarpe que la autopsia preliminar arrojó como causa del deceso una meningitis, patología contra la cual la niña no estaba vacunada.

Este hallazgo introduce un factor clave en el trágico desenlace ocurrido el 26 de noviembre. Según la fuente, la enfermedad habría "golpeado de la peor manera" precisamente por la falta de inmunización, un elemento que habría acelerado de forma fatal la evolución del cuadro.

La denuncia: ocho horas de desatención y un final evitable

La madre de la menor, Patricia Uliarte, radicó una denuncia penal por mala praxis y negligencia contra la médica de guardia, Claudia Olivera, y el personal interviniente. Su relato, detallado en Radio Sarmiento, pinta un cuadro de desamparo.

Alma ingresó cerca de las 10:50 hs. con vómitos y fiebre. Tras un triage con signos vitales normales, fue derivada a observación. “Le indicaron un suero y un antitérmico”, relató Uliarte. Sin embargo, su estado se deterioró sin respuesta médica.

Hacia las 17:30, la situación era crítica. “Estaba totalmente descompensada. En su carita tenía manchitas moradas, las manos también. Ninguna enfermera nos ayudó”, afirmó la madre, quien destacó que fue una empleada de limpieza quien les acercó una silla de ruedas. “Mi hija no estuvo en ningún momento bien. Yo que soy mamá la conozco y ella nunca estuvo bien”, sostuvo, describiendo la inacción del personal ante sus reiterados pedidos de auxilio.

El desenlace: Dos paros cardíacos y una angustiosa pregunta

Tras ser llevada a una camilla y luego a terapia intensiva, los padres recibieron la noticia: Alma estaba en paro cardíaco. Aunque lograron reanimarla, un segundo paro, ocurrido alrededor de las 19:00 horas, le causó la muerte.

“En 8 horas a mi hija simplemente se le hizo una analítica. No se hizo una interconsulta con otros especialistas, no se nos informó que había algo para alarmarse”, denunció Uliarte. Y planteó una pregunta crucial que ahora resuena con más fuerza a la luz del hallazgo de la meningitis: “Si cuando ingresó se sospechaba de una meningitis, ¿por qué no la ingresaron inmediatamente a terapia intensiva? ¿Por qué no se le hicieron estudios adicionales?”.

La familia cuenta con el testimonio de otras madres que presenciaron la desatención. Según Uriarte, estas testigos vieron cómo su suegra pedía ayuda a la doctora “cada 5 minutos”, sin éxito. “La doctora no vino una sola vez en esas 8 horas. La vio solo cuando mi hija colapsó”, afirmó.

La investigación: Dos caminos que se cruzan

La causa judicial avanza ahora por dos vías que se entrelazan:

El hallazgo médico: La autopsia preliminar señala la meningitis y la falta de vacunación como factores centrales. Se aguardan los estudios histopatológicos para una confirmación definitiva. La posible negligencia: La investigación por la denuncia de mala praxis busca determinar si, independientemente del estado de vacunación de la niña, el protocolo de atención ante un cuadro potencialmente grave (con síntomas que la madre describe como manchas púrpuras, clave en la sepsis meningocócica) fue el adecuado y oportuno.

La meningitis y la vacunación

La meningitis bacteriana es una inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Puede progresar con extrema rapidez, causando sepsis y fallo multiorgánico en horas. Las vacunas contra el meningococo, el neumococo y el Haemophilus influenzae tipo b (Hib), incluidas en el Calendario Nacional gratuito y obligatorio, son la principal herramienta de prevención.

La falta de esta inmunización deja a los niños en un estado de vulnerabilidad extrema frente a estas bacterias, un dato que la investigación judicial ahora pondrá bajo la lupa junto con las acciones del equipo de salud.

Los abogados de la familia aguardan el informe final antes de ampliar sus declaraciones, pero mantienen la denuncia. El caso expone, de la manera más dolorosa, la intersección crítica entre la responsabilidad individual en la prevención (vacunación) y la obligación inexcusable del sistema de salud de brindar una atención diligente y protocolizada.