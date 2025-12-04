Moria Casán confesó por qué odia a Juana Viale

La conductora Moria Casán sorprendió durante su programa al revelar una antigua e inesperada interna que tuvo con Juana Viale, reviviendo el momento en que la nieta de Mirtha Legrand le habría quitado su puesto en la histórica tapa de "Los Personajes del Año".

"Tengo chisme, lo voy a contar", comenzó Moria Casán. La diva aprovechó la emisión para pasarle factura a Juana Viale, recordando el episodio: "Una vez, hace varios años, yo tenía lugar en la tapa al lado de Marcelo Tinelli, y en un momento vi como el representante de Juanita cambió su cartel y lo puso donde estaba el mío". A pesar de la situación, Moria aseguró que evitó cualquier conflicto, señalando: "Yo no dije nada porque te podrás imaginar que a mi me chup* un hue**".

Lejos de guardar rencor, Casán presentó una nota de Juana Viale, donde la actriz compartió un balance sobre su programa semanal. Sobre el ciclo dominical, Juana Viale comentó: "Vi el programa muy bueno, lindo y potente. Me parece que fue súper variado, estar haciendo una mesa durante todos los domingo del año es complejo, así que mi equipo de producción se merece un gran halago".

Viale también se refirió a la relación laboral con su abuela, Mirtha Legrand, aclarando que no trabajan juntas porque tienen distintos equipos de producción. Explicó que mientras ella hace un programa más de entretenimiento, su abuela hace de actualidad y política. No obstante, destacó el vínculo afectivo: "Pero es mi abuela, siempre es un placer estar cerca de ella". Incluso dejó abierta la posibilidad de visitar a Moria en el piso de La mañana con Moria para protagonizar un mano a mano. Sin embargo, el horario le genera cierta reticencia: "Moria va muy temprano a la mañana, antes no se levantaba y ahora sí, pero bueno, no sé, yo igual me despierto a las 6:30 de la mañana".

Finalmente, la conductora de los almuerzos se tomó un momento para contarles a sus seguidores de Instagram sobre un problema físico que la mantuvo inactiva. Viale detalló que tuvo inconvenientes con su rodilla izquierda: "Les cuento, porque muuuchos me preguntan... estuve parada un tiempo porque tuve muuuucho temita con mi rodilla izquierda. Estoy tratándola y ahora volví a las pistas. Corriendo 6/8 kms, gimnasio... todo de a poco". Además, Juana hizo un repaso de todo lo que incorporó para recuperarse, enfatizando la importancia de los tratamientos regenerativos: "Es importante todo lo que es gimnasio y lo regenerativo (todo esto lo estoy aprendiendo). Hay máquinas, sauna, botas, pistolita, rolo, pelotitas... algunas cosas compré, otras me prestan, pero todo es importante".