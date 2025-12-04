Autopsia preliminar reveló que la menor fallecida en el Rawson tenía meningitis

La trágica muerte de Alma Abigail Uliarte, de 11 años, en la guardia del Hospital Rawson, un hecho que generó una fuerte conmoción y llevó a sus padres a denunciar penalmente al centro de salud por supuesta mala praxis, ha tomado un giro crucial con los primeros resultados de la investigación judicial.

Una fuente de la Justicia vinculada al caso confirmó a DIARIO HUARPE que el motivo preliminar de la muerte de la menor fue meningitis. Este dato inicial surge de los resultados arrojados por la autopsia realizada al cuerpo de la niña.

De la misma manera, la fuente indicó que la enfermedad habría "golpeado de la peor manera" a la menor debido a que no estaba vacunada contra esta patología. La falta de inmunización habría sido un factor determinante en la rápida y fatal progresión del cuadro clínico.

Es importante señalar que esta información es un dato preliminar derivado de la autopsia. La causa definitiva del deceso será determinada tras finalizar los estudios histopatológicos que buscan una confirmación exhaustiva. Si bien la investigación por las acusaciones de mala praxis continúa su curso, el foco se ha desplazado hacia la severidad de la patología que presentó la paciente.

Contexto del Caso

El fallecimiento ocurrió días atrás cuando la menor fue llevada de urgencia al Hospital Rawson. Su deterioro fue rápido y falleció mientras recibía atención en el servicio de guardia. Después, los padres presentaron una denuncia penal contra el establecimiento, argumentando posibles negligencias en la atención médica que recibió su hija.

La Justicia ordenó entonces una autopsia para establecer las causas exactas de la muerte, procedimiento cuyos resultados preliminares ahora comienzan a delinear un nuevo escenario.

¿Qué es la Meningitis?

La meningitis es una inflamación de las meninges, las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Puede ser de origen viral, bacteriano o por otros microorganismos. Las formas bacterianas, en particular, son graves y pueden tener un desenlace fatal en pocas horas si no se tratan con urgencia.

La vacunación es la herramienta de prevención más eficaz contra varios de los tipos de bacterias que causan meningitis más frecuentes y peligrosas, como el meningococo, el neumococo y el Haemophilus influenzae tipo b (Hib). Estas vacunas forman parte del Calendario Nacional de Vacunación y son obligatorias y gratuitas.

Pese a este hallazgo preliminar, la causa judicial por presunta mala praxis no se ha cerrado. Los investigadores deberán ahora analizar, con el informe definitivo de los patólogos en mano, si la atención médica brindada fue la adecuada y oportuna para el cuadro que presentaba la niña, independientemente de su estado de vacunación.