El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que incorpora el denominado "banco de horas" como uno de sus ejes centrales. Esta iniciativa busca sustituir el régimen tradicional de horas extra por un sistema de acuerdos flexibles que permitan redistribuir la jornada laboral y modificar la forma de pago por las horas adicionales.

El "banco de horas" surgió como modelo tras su reciente aplicación en Grecia y captó la atención de especialistas y autoridades argentinas, hasta convertirse en un punto destacado del proyecto que será presentado ante el Congreso.

El borrador actualizado del Proyecto de Ley de Modernización Laboral prevé la eventual eliminación del régimen clásico de horas extra, habilitando que empleadores y empleados realicen acuerdos escritos para establecer un régimen específico para la distribución y compensación del tiempo trabajado fuera de la jornada habitual.

En este marco, la "voluntariedad" se establece como condición indispensable para definir las condiciones de este nuevo sistema, que implica un registro y control riguroso y verificable de las horas trabajadas y de las que el trabajador permanece a disposición.

Concretamente, el banco de horas permite a las partes negociar opciones flexibles para compensar la jornada laboral, siempre respetando los períodos mínimos de descanso diario y semanal establecidos por la ley, y garantizando la protección del interés del trabajador.

El límite máximo será respetar los descansos legales de 12 horas entre jornadas y 35 horas semanales, medida fundamental para evitar sobrecargas que puedan derivar en litigios, uno de los principales objetivos del Ejecutivo.

De implementarse, este sistema podría transformar la dinámica en sectores con alta demanda estacional o picos de actividad, como el comercio, turismo y servicios temporales. Por ejemplo, un empleado podría acumular más horas en días de mayor trabajo y luego compensarlas con días libres o jornadas reducidas en períodos de menor actividad.

Además, el pago por las horas adicionales bajo el banco de horas sería inferior al esquema actual, que contempla recargos del 50% o 100%, lo que representa un cambio profundo en la lógica de compensaciones laborales.

Esta propuesta, que genera un debate intenso en el ámbito político y sindical, representa un cambio disruptivo que busca mayor flexibilidad, pero también plantea tensiones en relación con los derechos laborales adquiridos.