El proyecto de reforma laboral ingresó este jueves al Congreso de la Nación con la firma del presidente Javier Milei e incorpora, entre sus puntos más controvertidos, la derogación del Estatuto del Periodista, la normativa que desde 1946 regula el trabajo profesional dentro de los medios. En el artículo 194 del capítulo “Derogaciones”, el texto oficial establece de manera explícita: “Deróganse la ley 12.908 y sus modificatorias”, confirmando la intención del Gobierno de eliminar el marco legal vigente para la actividad periodística.

El Estatuto del Periodista (creado por la ley 12.908) fija desde hace 78 años las condiciones laborales de quienes trabajan en publicaciones diarias, periódicas y agencias de noticias, abarcando cargos como directores, cronistas, reporteros gráficos, correctores y otros roles vinculados a la producción informativa. Su objetivo central es garantizar derechos básicos, estabilidad y un marco profesional para el ejercicio de la actividad.

La normativa establece categorías laborales, jornadas máximas, descansos, licencias y requisitos para ser considerado periodista profesional. También define obligaciones de los empleadores y lineamientos para el registro laboral dentro de empresas periodísticas. En su articulado, el estatuto remarca que busca “regular las funciones, condiciones, derechos y garantías de los periodistas profesionales, incluyendo la libertad de expresión y pensamiento”.

Entre los puntos más relevantes, fija una jornada reducida de hasta 36 horas semanales y determina que las horas extras deben compensarse con descanso equivalente o pagarse con un recargo del 100%. En casos de despido sin justificación, prevé un esquema especial de preaviso y una indemnización equivalente a seis meses de sueldo, otorgando una protección adicional frente a cesantías arbitrarias.

El estatuto fue actualizado en distintas oportunidades, con una reforma destacada en 1974 que modernizó parte del régimen laboral y reforzó derechos vinculados a estabilidad, organización de tareas y reconocimiento profesional. De aprobarse la derogación impulsada por el Poder Ejecutivo, la actividad periodística quedaría bajo las normas generales del derecho laboral, sin un régimen específico como el que rigió durante casi ocho décadas.