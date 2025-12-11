Chimbas celebró este jueves su 112° aniversario y la intendenta Daniela Rodríguez encabezó los actos conmemorativos, donde destacó los avances de gestión y las obras que se concretaron a lo largo del año. En diálogo con DIARIO HUARPE, la jefa comunal afirmó que conducir el departamento “es un desafío grande” y remarcó que cada objetivo cumplido representa un paso hacia el bienestar colectivo.

Rodríguez señaló que el balance final del año se presentará en marzo, mientras que el mensaje anual llegará en abril, pero adelantó que la comuna se encamina a cerrar un período “con crecimiento y trabajo sostenido”. Recordó que hace apenas dos días inauguraron una nueva etapa de iluminación en una ruta provincial, a la que se sumarán más mejoras antes de fin de año.

Entre las obras más próximas, confirmó que la próxima semana quedará inaugurada la plaza del Barrio San Juan, un espacio impulsado junto a los vecinos de esta comunidad relativamente nueva. Subrayó que el trabajo conjunto permitió avanzar rápidamente y dotar al barrio de un punto de encuentro pensado para las familias.

La intendenta también puso en valor el impulso al emprendedurismo local y la creación de espacios para que los productores y artesanos puedan exhibir y comercializar sus proyectos. Este jueves se realizó una muestra en la plaza departamental, mientras que la feria navideña acompañará las actividades de cierre de año.

Rodríguez anunció que el 21 de diciembre se realizará el festejo final por el aniversario en el Parque de Chimbas, a partir de las 19.00, con sorteos, espectáculos y propuestas para toda la familia. “Seguimos avanzando y creciendo; vivimos este aniversario con intensidad y con la satisfacción de cumplir metas”, afirmó.