Una compañía de San Juan lanzó una nueva búsqueda laboral dirigida a personas con experiencia en la gestión de páginas web orientadas al comercio electrónico. El puesto a cubrir es el de Responsable para Gestión de Página Web y Ventas Online, un perfil clave para potenciar la presencia digital y mejorar el rendimiento de las ventas en plataformas virtuales.

Según detallaron, buscan a alguien con trayectoria en el manejo de sitios web enfocados en la venta online, con capacidad para desenvolverse de manera proactiva y con iniciativa propia. También requieren un excelente dominio de herramientas informáticas, tanto de administración web como del paquete Office, además de un alto nivel de organización y atención al detalle. El perfil debe estar claramente orientado a las ventas.

Publicidad

Las tareas principales incluyen la actualización continua del catálogo y los productos publicados, la gestión de pedidos y consultas de clientes, la elaboración de reportes en Excel y el acompañamiento en estrategias de ventas online que permitan mejorar los resultados del área digital.

Desde la empresa informaron que quienes estén interesados en postularse deben enviar su currículum al correo busqyseleccionrrhh@gmail.com, donde se centralizará el proceso de selección.