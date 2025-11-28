La foto de Marcelo Tinelli que confirma cómo está su relación con Juanita

Marcelo Tinelli se encuentra atravesando los momentos más complejos de su carrera profesional y personal. La controversia estalló luego de que su hija menor, Juanita, presentara una denuncia por amenazas, destapando una serie de polémicas inesperadas que fracturaron a la familia.

La grieta familiar quedó marcada: Soledad Aquino, exesposa del conductor, y sus hijas (Candelaria y Micaela) mostraron su escepticismo ante los dichos de la joven. La propia Cande, incluso, llegó a manifestar que no tenía comunicación con su hermana menor, al punto de ignorar detalles sobre su vida. Por su parte, Soledad Aquino fue más dura y acusó a Juanita de mentirosa, involucrando también a su madre, Paula Robles. Mientras Robles se plantó para defender a su hija, el conductor parecía haber quedado solo en medio del conflicto. Micaela Tinelli optó por una posición más benevolente y prefirió no aumentar la controversia.

Sin embargo, tras la tormenta, la situación familiar parece comenzar a estabilizarse. La evidencia más contundente llegó en las últimas horas, cuando Tinelli utilizó sus redes sociales para mostrar el reencuentro.

El conductor compartió en un primer momento el video de una cena especial de sushi. De la reunión participaron, además de los protagonistas, su hijo Francisco y su primo El Tirri. Pero el mensaje de paz llegó con la foto más esperada: una postal de Marcelo abrazando a Juanita en su casa.

Junto a la imagen, el conductor expresó de manera categórica: "Te amo". Por su parte, la modelo se limitó a reposterar la imagen, acompañándola con dos emojis. Este gesto conjunto, que muchos dicen que vale más que mil palabras, sugiere que la crisis podría estar encausada.