Andriy Yermak, jefe de Gabinete de Ucrania y uno de los asesores más cercanos del presidente Volodímir Zelenski durante el conflicto bélico con Rusia, presentó su renuncia este viernes luego de que su vivienda fuera allanada en una operación anticorrupción.

La noticia fue confirmada por el propio Zelenski, quien destacó la importancia del rol de Yermak en las negociaciones durante la guerra a gran escala iniciada en febrero de 2022. A pesar de la creciente presión por un escándalo que involucraba supuestos sobornos e influencias en empresas estatales, no se le imputaron cargos directos.

La investigación fue realizada por la oficina anticorrupción ucraniana Nabu y la fiscalía especializada Sap, que detectaron un plan para aceptar sobornos y manipular entidades estatales, entre ellas la empresa nuclear Enerhoatom. Esta situación llevó previamente al despido de dos ministros y a la detención de varios sospechosos relacionados con el caso.

En un mensaje televisado desde la oficina presidencial, Zelenski pidió unidad nacional y advirtió: "Corremos el riesgo de perderlo todo: a nosotros mismos, a Ucrania, nuestro futuro". Además, confirmó que las agencias anticorrupción allanaron el apartamento de Yermak en Kiev, y destacó que el exfuncionario ha mostrado "plena cooperación".

Respecto a la sucesión, el presidente ucraniano anunció que este sábado iniciará consultas para designar al nuevo jefe de Gabinete, resaltando que "cuando toda la atención se centra en la diplomacia y la defensa en una guerra, se requiere fuerza interior".

La salida de Yermak supone un revés importante para Zelenski, especialmente en un momento en que el secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscoll, tiene previsto llegar a Kiev para avanzar en un plan de paz impulsado por Donald Trump, mientras otros funcionarios estadounidenses se dirigirán a Moscú la próxima semana.

Horas antes del allanamiento, Yermak reafirmó su influencia en el liderazgo ucraniano y la firme posición del país frente a las presiones para ceder territorios a Rusia. "Mientras Zelenski sea presidente, nadie debe contar con que cedamos territorio. Él no cederá territorio", declaró en una entrevista con The Atlantic.