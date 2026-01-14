Tiene 21 años y fue detenido por darle múltiples golpizas a su novia menor de edad

El pasado sábado se concretó la detención de Matías Fernández, un joven de 21 años acusado de someter a constantes episodios de violencia física y psicológica a su expareja, una adolescente de 16 años con la que convivió en el departamento 25 de Mayo.

A pesar de poseer una condena previa por delitos similares y antecedentes de investigaciones por lesiones en 2022 y encubrimiento agravado en 2023, el sujeto incumplió una prohibición de acercamiento vigente.

Durante la audiencia realizada este martes, el fiscal Atilio Yanardi, de la UFI CAVIG, le atribuyó formalmente desobediencia a una orden judicial y dos hechos de lesiones leves agravadas por el vínculo, todo en concurso real.

Aunque el defensor oficial Alejandro Martín García solicitó que no se dictara la preventiva, la jueza Celia Maldonado resolvió que el imputado permanezca 30 días bajo prisión domiciliaria mientras se recolectan pruebas. Una vez terminado ese plazo, Fernández tendrá prohibido contactar o molestar a la menor y a su familia durante dos meses.

Los hechos que agravaron su situación ocurrieron el 4 de enero, cuando el joven irrumpió en la vivienda de la víctima y la golpeó. El agresor habría intentado justificar su conducta ante la madre de la chica señalando mensajes hallados en el celular de la adolescente.

Esta agresión se produjo tras una denuncia radicada el 16 de noviembre de 2025, ocasión en la que la menor manifestó que no se trataba de un hecho aislado, lo que motivó la restricción impuesta originalmente por el juez Federico Rodríguez.

Finalmente, el fiscal remarcó que la adolescente "se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad", fundamentando su pedido de protección en el hecho de que el acusado reside a escasa distancia del domicilio de la víctima.