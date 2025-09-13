Una tarde distinta vivieron los sanjuaninos este viernes 12 de septiembre en pleno centro de la Capital. La Banda de Música de la Policía de San Juan ofreció un espectáculo artístico en el cruce de la Peatonal, donde se mezclaron música, danza y cultura, logrando que cientos de vecinos se detuvieran a disfrutar de la propuesta.

Desde las 18.30, se presentó una muestra documental dedicada a Domingo Faustino Sarmiento, en el marco de la conmemoración del Día del Maestro. La exhibición contó con la participación de la Asociación Civil Amigos de la Casa Natal de Sarmiento y el Museo Histórico Policial, que aportaron piezas y relatos vinculados al legado del “Maestro de América”.

La peatonal rodeada de gente que pasaba y se deleitaba con la intervención de la Policía de San Juan y Casa Natal de Sarmiento. (Foto DIARIO HUARPE)

Lo más llamativo de la jornada fue la presentación de la Banda de Música de la Policía, que durante más de una hora interpretó clásicos del folklore argentino. Como parte de la intervención artística, parejas de oficiales, vestidos con sus uniformes, bailaron cueca y gato ante el aplauso del público reunido en torno al cruce peatonal.

La intervención cultural al mando de la banda de Música de la Policía de San Juan (Foto DIARIO HUARPE)

La animación del evento estuvo a cargo del locutor oficial de la Policía, mientras que el director de la banda, Marcio Avellá, presentó cada una de las piezas musicales. El jefe de la fuerza, comisario general retirado Néstor Marcelo Álvarez, destacó el rol social de la agrupación: “La banda es el nexo que tenemos entre institución y comunidad. La gente se detuvo espontáneamente a disfrutar, y eso es muy valioso”.

Álvarez agregó que la agrupación tuvo gran actividad durante el año, participando en actos escolares, reuniones vecinales y celebraciones especiales, como el Día del Niño en distintos departamentos: “Es digno de destacar el compromiso y la vocación de servicio de cada integrante. Además, hay mucho feeling con la gente”.

Entre las autoridades presentes estuvieron la subjefe de la Policía, comisario general Cintia Álamo; la secretaria de Educación, Mariela Lueje; el concejal capitalino Ariel Palma; y el propio director de la Banda de Música de la Policía de San Juan, Marcio Avellá.