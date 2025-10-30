En medio del debate nacional por las reformas laborales que el Gobierno planea impulsar después del 10 de diciembre, desde la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) San Juan manifestaron su preocupación por el impacto que podrían tener en los derechos de los trabajadores.

“Esto ya se veía venir. No es nuevo para nosotros, ya lo venimos luchando cada vez que un gobierno libertario entra a manejar los hilos de lo nacional”, expresó el diputado provincial y secretario general, Eduardo Cabello, en rueda de prensa, al advertir que “los ajustes siempre terminan afectando a los que viven de su trabajo diario”.

Publicidad

Entre los puntos más cuestionados se encuentran la flexibilización en las vacaciones, los cambios en las indemnizaciones y la pérdida de beneficios adquiridos. “El problema es que lo único que vienen a hacer es quitarle derechos a aquellos que con el sudor de su frente ganan su pan diariamente”, señaló.

Cabello también remarcó que las medidas no solo afectarán a los trabajadores formales, sino también a los sectores independientes. “Muchos que hoy se llaman emprendedores también van a tener que pagar o responder ante estas reformas. Por eso, esperamos que la gente reaccione”, indicó.

Publicidad

En ese sentido, adelantó que la CGT “mostrará su músculo en defensa de los trabajadores” mediante el respaldo de los diputados nacionales del justicialismo y de otros espacios que “tienen como premisa mejorar la calidad de vida de la gente”.

Además, recordó que la Justicia ya les dio la razón en el intento anterior de avanzar con la llamada Ley Bases. “Si se aprueba, vamos a ir de nuevo a la Justicia, lo vamos a hacer y buscaremos todas las salidas posibles”, afirmó.

Publicidad

Finalmente, remarcó que esta será “una lucha a largo aliento”. “Cuando el pueblo se ve abatido y agredido, hace tronar su escarmiento. Sabíamos que esto iba a venir, y todavía quedan dos años de pelea”, concluyó.