La dura confesión de Mickey Rourke en medio de su casi situación de calle

El reconocido actor Mickey Rourke ha manifestado una fuerte reacción tras enterarse de la existencia de una campaña en la plataforma GoFundMe destinada, presuntamente, a evitar su desalojo por una deuda de 60.000 dólares en alquileres impagos.

La iniciativa fue impulsada por Liya-Joelle Jones, asistente de su representante Kimberly Hines, quien aseguró que se realizó “con el permiso total de Mickey para ayudar a cubrir gastos inmediatos vinculados a la vivienda y evitar que eso sucediera”. El conflicto habitacional surge tras un aviso de desalojo recibido a fines de diciembre y una disputa con el propietario por el estado del inmueble, lugar donde residió el escritor Raymond Chandler en los años 40.

Rourke, visiblemente molesto, desmintió haber autorizado la recaudación y declaró: “Algo surgió que... estoy realmente frustrado, confundido y no entiendo... Alguien armó una especie de fundación o fondo para mí, para donar dinero, como caridad. Y eso no soy yo, ¿ok? Si necesitara plata, no pediría ninguna p caridad. Preferiría meterme un arma en el o** y apretar el gatillo”.

El actor enfatizó su cambio de vida al señalar que “no soy el hombre salvaje que era hace 20 años” y pidió el cese de los aportes: “No den plata, y si dieron plata, recupérenla. Es realmente humillante. Dicen que llega hasta 100.000 dólares. No aceptaría ni un p centavo de caridad de nadie”. Asimismo, fue tajante al afirmar: “No aceptaría ni un céntimo”.

Por su parte, su representante Hines defendió la intención de la colecta como un “gesto amable” y aclaró la situación de los fondos: “No se hizo con mala intención. El dinero no se ha movido. Si Mickey decide que no lo quiere, el dinero será devuelto a sus fans”. Finalmente, Rourke reafirmó su postura personal frente a la crisis: “Pagás el precio por tus errores del pasado. No necesito la plata de nadie. No lo haría así, tengo demasiado orgullo, loco. No va conmigo”.