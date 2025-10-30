La emoción de Darío Barassi al encontrarse con Messi y de Paul

Darío Barassi vivió uno de esos momentos inolvidables que cualquier argentino y fanático del fútbol soñaría: conoció a Lionel Messi y Rodrigo De Paul. El encuentro fue tan significativo para el conductor, que él mismo se encargó de compartir las fotos y detalles en sus redes sociales, sin ocultar su inmensa emoción.

Barassi, quien es el conductor de Ahora Caigo, utilizó su característico humor para describir su estado de shock ante el encuentro: "Creo que me hice un poco de pis. No es para menos. Quiero divorciarme y casarme con los dos", escribió junto a las imágenes donde se lo ve feliz posando con los jugadores.

La admiración de Barassi por los campeones del mundo trascendió lo deportivo. El conductor admitió que tiene "menos fútbol que cuello", pero aclaró que en este encuentro "se juega otra cosa, otra emoción". Además, elogió profundamente a los futbolistas: "Dos divinos, humildes, amables, paternales. Dos capos. Orgullo nacional que sean nuestros", agregó Barassi, visiblemente emocionado.

En las fotos compartidas, Barassi se mostró junto a su familia, compartiendo un cálido momento con Messi y De Paul. El conductor reveló algunos de los temas que abordaron durante la charla: hablaron "De la vida, de que soy más grandote que en la tele, de que Rodri tiene buenos pies, de que soy cagón y no me subí a nada en Disney, de que Antonela Roccuzzo es una genia y de que el show de Tini Stoessel es un fuego”.

Finalmente, Barassi cerró su publicación con una cuota de humor y sinceridad. Afirmó: "Necesito mostrarle esta foto al mundo entero, cual gordo fan, modo Justin es de Piscis". También confesó un detalle particular: "Confieso que los olí un poco. Huelen muy bien. Yo un olor a chivo fuerte porque estaba nervioso".

Para cerrar su agradecimiento por la calidez y el tiempo dedicado por los jugadores, Barassi recurrió a una métrica basada en su propio peso: “Leo, Ro y todos los que ayudaron a que este encuentro suceda: mi peso en gracias. Es decir, 87 kilos en gracias. ¡Qué felicidad!”.