La millonaria bolsa que hay en juego en Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

La anticipación crece a medida que se acerca el enfrentamiento entre Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford. A solo cuatro días de la pelea, el mundo del boxeo se ve sacudido por la asombrosa cantidad de dinero en juego. Este sábado en Las Vegas, el combate no solo definirá al vencedor sobre el cuadrilátero, sino que también establecerá un hito financiero en la carrera de ambos pugilistas. La millonaria bolsa en disputa ha captado la atención del público y los medios, convirtiendo el evento en uno de los más comentados del año.

Los términos del acuerdo, revelados en el contrato de Canelo con Turki Al-Sheikh, confirman una de las bolsas más grandes de la historia reciente del boxeo. El mexicano se embolsará la impresionante suma de 150 millones de dólares, mientras que su rival, Terence Crawford, recibirá 50 millones de dólares. Estos números sitúan al enfrentamiento como un evento de enorme magnitud económica, superando, en el caso de Canelo, sus ganancias de combates previos, como el que sostuvo contra Gennady Golovkin, que le reportó 45 millones.

La expectación alrededor de la pelea es tan grande que será transmitida de manera inédita a nivel mundial a través de la plataforma de streaming Netflix. Esta decisión subraya la importancia del evento y el valor comercial que representa, tanto para los boxeadores como para los organizadores. La transmisión global expone la magnitud de lo que está en juego, no solo en términos deportivos, sino también económicos, consolidando el estatus de ambos atletas como figuras de élite.

Canelo Álvarez y una pelea histórica para el boxeo

En cuanto a las predicciones, los analistas del boxeo observan una paridad en el nivel de ambos contendientes. Aunque los pronósticos son cautelosos, muchos especialistas le otorgan a Canelo Álvarez una ligera ventaja. Esta preferencia se debe a su vasta experiencia en la categoría de supermediano y su trayectoria como un referente indiscutido en la división.

Este combate marca el segundo de los cuatro duelos estipulados en el contrato de Canelo con Turki Al-Sheikh. Además, será la última pelea del mexicano en lo que resta de 2025. Los próximos enfrentamientos están previstos para febrero y octubre de 2026, aunque los nombres de los futuros rivales aún no han sido confirmados.