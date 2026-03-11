La Odisea de los Giles en Netflix: el éxito de Darín y Brandoni

La plataforma Netflix ha convertido a La Odisea de los Giles en un fenómeno de visualizaciones que funciona como un desahogo colectivo ante la impotencia. Bajo la dirección y guion de Sebastián Borensztein, la trama se basa en la novela La noche de la usina de Eduardo Sacheri, logrando un equilibrio entre la tragedia y la farsa.

La historia cala hondo porque "un grupo pierde los ahorros de su cooperativa agrícola por culpa de un banquero corrupto y un abogado, y entonces arma un atraco para recuperar lo que es suyo".

El relato se sostiene en la química de un elenco encabezado por Ricardo Darín, Luis Brandoni y el Chino Darín. A ellos se suma un reparto afilado compuesto por Verónica Llinás, Daniel Aráoz, Carlos Belloso, Marco Antonio Caponi y Rita Cortese, quienes logran transmitir el clima de un pueblo donde el chisme y la humillación pública pesan. El filme destaca que "no es un robo por ambición; es una venganza por supervivencia. Lo que está en juego no es solo plata: es dignidad".

Aunque Netflix la clasifica como "comedia", la obra transita por el drama y el suspenso, siendo también presentada como una historia "basada en un libro". Los personajes, lejos de ser héroes perfectos, son descritos como seres torpes y contradictorios que ejecutan una ingeniería emocional donde cada uno aporta lo que tiene: calle, obsesión o paciencia.