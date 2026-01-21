Provinciales > Cómo anotarse
Inscripciones abiertas para curso de minería en Iglesia y Calingasta
POR REDACCIÓN
El Gobierno de San Juan, en conjunto con la empresa Sandvik, lanzó una iniciativa educativa destinada a jóvenes de 17 a 22 años, con el fin de acercarlos al sector minero y brindarles herramientas técnicas y conocimientos actualizados sobre la industria.
Las clases se dictarán de manera presencial en Iglesia, del 28 de enero al 18 de febrero, y en Calingasta, del 29 de enero al 19 de febrero, con instructores profesionales de Sandvik. Cada sesión tendrá 4 horas semanales, sumando un total de 16 horas de formación distribuidas en cuatro encuentros.
El programa contempla conceptos fundamentales de minería, su importancia económica y social, identificación de procesos mineros, diferencias entre minería subterránea y a cielo abierto, y reconocimiento de equipos y herramientas. Además, se incluyen tendencias tecnológicas, como automatización, digitalización y sostenibilidad, junto con prácticas en simuladores.
Al finalizar el curso, los participantes recibirán un diploma, respaldando su formación. La iniciativa surge de la colaboración entre los ministerios de Minería, Producción y Educación y Sandvik, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los jóvenes en zonas con influencia minera, potenciando futuras oportunidades laborales en el sector.
