Provinciales > Cómo anotarse

Inscripciones abiertas para curso de minería en Iglesia y Calingasta

El Gobierno Provincial y la empresa Sandvik lanzaron un curso destinado a jóvenes de 17 a 22 años, con el objetivo de acercarlos al mundo de la minería.

POR REDACCIÓN

Hace 23 horas
Está destinado a jóvenes de 17 a 22 años con el fin de acercarlos al mundo minero. (Gentileza)
 

El Gobierno de San Juan, en conjunto con la empresa Sandvik, lanzó una iniciativa educativa destinada a jóvenes de 17 a 22 años, con el fin de acercarlos al sector minero y brindarles herramientas técnicas y conocimientos actualizados sobre la industria.

Las clases se dictarán de manera presencial en Iglesia, del 28 de enero al 18 de febrero, y en Calingasta, del 29 de enero al 19 de febrero, con instructores profesionales de Sandvik. Cada sesión tendrá 4 horas semanales, sumando un total de 16 horas de formación distribuidas en cuatro encuentros.

El programa contempla conceptos fundamentales de minería, su importancia económica y social, identificación de procesos mineros, diferencias entre minería subterránea y a cielo abierto, y reconocimiento de equipos y herramientas. Además, se incluyen tendencias tecnológicas, como automatización, digitalización y sostenibilidad, junto con prácticas en simuladores.

Al finalizar el curso, los participantes recibirán un diploma, respaldando su formación. La iniciativa surge de la colaboración entre los ministerios de Minería, Producción y Educación y Sandvik, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los jóvenes en zonas con influencia minera, potenciando futuras oportunidades laborales en el sector.

