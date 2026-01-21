Policiales
Franco Vega, la víctima del accidente laboral en barrio Parque Industrial
POR REDACCIÓN
Franco Sebastián Vega, de 44 años, fue identificado como el hombre que perdió la vida este miércoles tras recibir una descarga eléctrica mientras trabajaba en el barrio Parque Industrial de Chimbas, a pocos metros de la Capilla de San Cayetano.
Según informaron fuentes policiales, Vega estaba realizando un contrapiso utilizando una máquina hormigonera alquilada cuando sufrió la descarga que le provocó la muerte.
Al lugar arribaron efectivos policiales y personal de emergencias médicas, quienes constataron el fallecimiento en el lugar. Las autoridades continúan con pericias y procedimientos de investigación para determinar cómo se produjo el accidente y las circunstancias que llevaron a la tragedia.
El hecho genera preocupación por la seguridad en obras de construcción en la zona, y se aguardan medidas preventivas para evitar incidentes similares.
