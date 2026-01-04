La oscura verdad del romance entre Zaira Nara y un polista millonario

La confirmación del romance entre Zaira Nara y el heredero multimillonario francés Robert Strom sacudió el inicio de 2026 tras filtrarse imágenes de ambos a los besos en Punta del Este. La pareja, que ya protagonizó la tapa de la revista Hola!, habría iniciado su vínculo gracias a la mediación de Pampita y Martín Pepa como celestinos.

Moria Casán lanzó un análisis letal sobre la nueva relación de la modelo: “Yo no entiendo. ¿Le dice que le va a buscar a alguien que se merezca y viene por el bolsillo? ¿Cómo hace todo el tiempo para encontrar un multimillonario?”. La "One" también opinó sobre el particular estilo del polista: “Yo los estuve viendo en la tapa de la Revista Hola! Y él es muy princesa, es una princesa disruptiva. Lo veo así. Es un regio, muy sin género. Lo vi con una falda amarilla”.

Publicidad

Este noviazgo se suma al historial de Nara con figuras de alto perfil como Jakob Von Plessen, Facundo Pieres, Diego Forlán y Pico Mónaco. Precisamente, trascendió que Pieres está furioso con su otrora amigo Martín Pepa por haber facilitado el encuentro, ya que el deportista no habría superado su relación con Zaira. Por otro lado, aunque Strom es un millonario internacional, se señala que vive en General Rodríguez.