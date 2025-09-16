Un importante golpe al narcomenudeo se llevó a cabo este pasado viernes en Villa Krause, en el departamento Rawson, personal de la Dirección de Unidades Operativas Federales (DUOF) San Juan allanó un domicilio y secuestró una considerable cantidad de cocaína y dinero en efectivo. El procedimiento, ordenado por la Fiscalía Federal, se realizó en horas de la tarde y arrojó resultados positivos en el marco de la lucha contra la venta de estupefacientes.

Aproximadamente a las 20 horas, los efectivos de la PFA irrumpieron en la vivienda ubicada en la calle Venecia al 140 oeste. La requisa del inmueble fue meticulosa, y los agentes se enfocaron en cada rincón de la casa para dar con la sustancia ilícita. Dentro de una de las habitaciones, el trabajo de los investigadores federales rindió sus frutos al descubrir un cargamento de drogas y otros elementos vinculados a la actividad criminal.

Más de 100 dosis fueron secuestradas, 100 mil pesos y teléfonos celulares.

Entre los hallazgos más relevantes, los uniformados confiscaron cerca de 100 dosis de cocaína listas para su comercialización, además de varios trozos de la misma sustancia en su forma compactada. La evidencia recolectada en el lugar no se limitó a la droga, también fue incautada una balanza de precisión, herramienta clave que se utilizaría para fraccionar el estupefaciente y prepararlo para la venta. Este elemento confirmó la sospecha de que el domicilio funcionaba como un punto activo de venta de drogas, operando bajo la modalidad de narcomenudeo.

la disposición de las dosis, da cuenta de que en el lugar desarollaban el comercio de estupefacientes al menudeo.

Todo lo secuestrado en el allanamiento fue exhibido frente el domicilio a la vista de todos en la zona. Los vecinos felicitaron a los uniformados y algunos se animaron a decir que hace tiempo se debió hacer ese allanamiento por la cantidad personas que se dan cita en ese domicilio para comprar sustancias ilícitas.

Además del estupefaciente, se secuestró una significativa suma de dinero en efectivo que superó los 100.000 pesos, lo que sugiere que se trataba de las ganancias obtenidas de la venta de narcóticos. Como parte fundamental de la investigación, los agentes también confiscaron seis teléfonos celulares que serán sometidos a pericias informáticas. El objetivo de este análisis es rastrear a los principales proveedores y a los líderes de la organización criminal que abastece de drogas a este tipo de puntos de venta.

El domicilio allanado se encuentra en la calle Venecia en la villa Italia de Rawson.

Para sustanciar la causa judicial, todos los elementos secuestrados, tanto la droga, el dinero y la balanza fueron exhibidos en la puerta de la casa allanada, a la vista de los transeúntes y vecinos del barrio. Esta acción sirvió para dejar en claro el éxito del operativo y la magnitud del hallazgo.

Durante el procedimiento fue detenida una mujer de 36 años, quien cuenta con antecedentes, según informaron las fuentes policiales, y sus dos hijos menores, que se encontraban en el lugar tuvieron que ser retirados por el 102 y ponerlos a resguardo.

También se esperaba poder dar con un hombre quien tendría salidas transitorias del Servicio Penitenciario Provincial, por ser probablemente otro eslabón en la cadena de comercialización de la droga, pero no llegó al lugar.