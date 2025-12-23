El desgarrador y último mensaje de Chris Rea antes de su muerte

El mundo de la música despide a Chris Rea, el reconocido cantante de éxitos como On the Beach y The Road to Hell, quien falleció el pasado lunes a los 74 años. Su familia, integrada por su esposa Joan y sus hijas, informó con "inmensa tristeza" que el artista murió en paz en el hospital tras una breve enfermedad. El deceso se produjo apenas tres días antes de Navidad, época del año marcada por su icónico himno festivo de 1986, Driving Home for Christmas,.

Horas antes de su fallecimiento, Rea compartió una conmovedora publicación final en Instagram. En ella, se observaba una fotografía de un automóvil en una autopista nevada con un cartel que decía: "Conduciendo a casa para Navidad con mil recuerdos. De pies a cabeza en los tailbacks. Si es una Navidad blanca, esperemos que el viaje sea tranquilo". El mensaje adjunto deseaba un viaje tranquilo para todos en caso de una Navidad blanca. Esta última interacción en redes sociales fue recibida con nostalgia por sus seguidores ante la noticia de su partida.

Nacido y criado en Middlesbrough, Rea fue un referente de su ciudad natal. El alcalde Chris Cooke destacó que el músico siempre estuvo orgulloso de sus raíces y que su legado ayudó a poner a la localidad en el mapa mundial. Por su parte, el Middlesbrough FC lo calificó como un "ícono de Teesside" y recordó su colaboración con el comediante Bob Mortimer para una versión de Let’s Dance en 1997.

Asimismo, la figura televisiva Lizzie Cundy le rindió homenaje recordando su participación en un video benéfico del artista en 2009, describiéndolo como una inspiración eterna.