Policiales > Operativo

Recuperan una moto robada en Chimbas

El rodado había sido sustraído en octubre y fue hallado en un operativo de la Unidad Operativa Centenario Oeste.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
La moto había sido sustraída el pasado 15 de octubre.

Efectivos de la Unidad Operativa Centenario Oeste lograron recuperar una moto que había sido robada en octubre de 2025. El operativo tuvo lugar en el departamento Chimbas.

Según informaron fuentes policiales, la recuperación se produjo en la madrugada del 17 de diciembre, durante un operativo realizado en la zona. Tras ser hallado, el rodado quedó a disposición de la Justicia para los trámites correspondientes y su posterior restitución al legítimo propietario.

Personal policial especificó que el rodado había sido sustraído el pasado 15 de octubre. La localización del rodado fue gracias a tareas investigativas llevadas adelante por personal de la Unidad Operativa Centenario Oeste.

 

