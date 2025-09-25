País > Mendoza
Las Heras: dos niñas mueren trágicamente al ser embestidas por un colectivo
POR REDACCIÓN
La localidad de El Algarrobal, en Las Heras, quedó conmocionada este miércoles por la tarde tras la muerte de dos hermanas de 7 y 10 años, atropelladas por un colectivo de la línea 600 cuando regresaban de la escuela acompañadas por su abuelo.
El hecho ocurrió alrededor de las 18 horas, en la calle Lavalle al 10.500. Según los primeros informes, las niñas habían descendido del interno 55 de la empresa El Plumerillo S.A. y, al intentar cruzar por detrás de otro colectivo de la misma línea que circulaba en sentido contrario, fueron embestidas.
Vecinos relataron a medios locales que la familia es numerosa, con once hijos, y que las niñas acostumbraban a volver de la escuela junto a su abuelo. “La gente empezó a salir de las casas. Fue una escena desgarradora”, expresó un hombre que vive cerca del lugar.
El conductor del colectivo, de 36 años, trasladaba pasajeros al momento del accidente, quienes resultaron ilesos. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató el fallecimiento de las dos niñas en el acto. Policía Vial y Científica trabajaron en la escena para esclarecer la mecánica del siniestro, en el marco de una causa por homicidio culposo.
El episodio generó gran conmoción en el barrio, donde los vecinos acudieron rápidamente al lugar y ayudaron a cubrir a las niñas. “Ellas estaban en el asfalto. Después una vecina sacó unas sábanas para taparlas. Para mí, el micro alcanzó a arrastrarlas”, relató una mujer a Canal 7.
Testigos advirtieron que la zona es de intensa circulación a esa hora y carece de semáforos, lo que aumenta el riesgo para los peatones, especialmente para los niños que regresan de la escuela.
