El sanjuanino Lisandro Sisterna y el salteño Kevin Benavides consiguieron una nueva victoria en la categoría Challenger T3 del Rally Dakar 2026, consolidando su protagonismo en la penúltima etapa de la competencia que se disputa en Arabia Saudita. Con un tiempo de 3h19m05s, la dupla argentina se impuso en el tramo Al Henakiyah–Yanbú, aventajando a la dupla saudí-francesa Dania Akeel–Sébastien Delaunay y consolidando otra jornada histórica para el rally.

La Etapa 12 estuvo marcada por un recorrido exigente que puso a prueba tanto la resistencia como la estrategia de los competidores. Kevin Benavides mostró su experiencia y velocidad, manteniendo un ritmo constante en los sectores más complicados, mientras Lisandro Sisterna, desde la navegación, aseguró la trayectoria óptima para quedarse con la victoria.

El podio se completó con Akeel–Delaunay, a 6 minutos y 41 segundos, y con la dupla argentina David Zille–Sebastián Cesana, a 7 minutos y 17 segundos, confirmando un día con fuerte protagonismo “celeste y blanco” en la categoría Challenger. Esta victoria representa la segunda de la dupla Sisterna–Benavides en la edición 2026 del Dakar y reafirma su candidatura a un cierre destacado en la competencia.

Con esta actuación, los argentinos que continúan en carrera mantienen posiciones dentro del Top10 del clasificador, consolidando el éxito del equipo nacional y dejando en evidencia su capacidad de competir al más alto nivel en uno de los rallyes más exigentes del mundo.

Por su parte, la dupla Benavides-Sisterna quedó en novena posición con la victoria conseguida, dejando a San Juan en lo más alto del Dakar 2026.