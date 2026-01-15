Llega al cine La virgen de la tosquera, terror en el Conurbano

Este jueves llega a los cines La virgen de la tosquera, un largometraje de terror dirigido por Laura Casabé que adapta dos relatos de Mariana Enriquez pertenecientes al libro Los peligros de fumar en la cama.

Con un guion firmado por Benjamín Naishtat, la película construye un universo asfixiante y onírico situado en el conurbano bonaerense, bajo un calor insoportable y el trasfondo de la crisis argentina de 2001.

La trama explora el despertar sexual de tres amigas adolescentes en un entorno donde predomina la ley del más fuerte. Natalia, interpretada por Dolores Oliveiro, vive con su abuela e intenta reconquistar a Diego, un excompañero de escuela.

La protagonista debe enfrentar una competencia incontrolable con Silvia, una mujer mayor que conoció a Diego mediante un chat. La narrativa visual se apoya en la mirada punzante de Natalia, cuyas pupilas reflejan un alma perturbada por sus vivencias.

En este escenario, la historia sentimental se entrelaza con sucesos extravagantes, macumbas y ritos oscuros. La directora, que ya trabajó el género en Los que vuelven, integra elementos urbanos y naturales con influencias de Julia Ducournau, Claire Denis, Lucrecia Martel y el cine francés de La piscina, protagonizada por Alain Delon.