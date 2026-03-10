¿Lo aprueba? La inesperada opinión de Maxi López sobre la posible llegada de Icardi a River

Maxi López regresó a la Argentina tras compartir unos días en Suiza con Daniela Christiansson y sus hijos. Su retorno responde a su incorporación al stream de Telefe con el programa "Anda pa' allá", aunque adelantó que "hay otro proyecto en camino con el canal, se van a enterar en las próximas semanas, es una bomba mal".

Sobre su reasentamiento, el ex deportista aclaró que ya seleccionó una casa y que "la están adaptando porque hay que hacerle unas cositas, pero ya está". Respecto al resto de su familia, explicó que "mi familia vendría cuando el gordo reciba los refuerzos de las vacunas y esté autorizado por el pediatra".

Publicidad

Durante su llegada, fue consultado por el supuesto casamiento de Wanda Nara y Martín Migueles. El participante de MasterChef Celebrity fue tajante al respecto: "No me dijo nada de sus intenciones de casarse, me lo están diciendo ustedes. Si es feliz, que se case". Sobre la pareja de la conductora, reflexionó que "es una experiencia que tiene que vivir él, seguramente se van a divertir. Si están bien, yo estoy bien".

Por último, se refirió a la posible llegada de Mauro Icardi a River Plate, el club donde López se formó. "Necesitamos alguien que haga goles, así que venga cualquiera que los haga para que River mejore", sentenció. Ante la irónica pregunta de un cronista sobre compartir el palco con Nara para ver al delantero, respondió entre risas: "Sos re retorcido, terrible, que lindo".