El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, visitó una de las colonias de verano que se desarrollan en Rawson, donde recorrió las instalaciones y compartió actividades con niños, jóvenes y adultos que participan de la propuesta recreativa. El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, y el intendente de Rawson, Carlos Munisaga.

El gobernador visitó las colonias en Rawson y resaltó la importancia de las políticas públicas.

La visita se realizó en el Camping del Sindicato de Empleados de Comercio, donde las autoridades pudieron observar el funcionamiento del programa y dialogar con coordinadores y asistentes. Durante el recorrido, se puso en valor el alcance social de la iniciativa, que se consolida como un espacio de inclusión, contención y recreación durante el receso estival.

Orrego destacó la importancia de este tipo de políticas públicas y afirmó: “Este tipo de políticas son muy importantes porque permiten que más de 25 mil personas en San Juan disfruten de las colonias de verano. En Rawson, más de 350 chicos y 200 adultos mayores comparten un espacio de recreación, educación e inclusión, con especial atención a la nutrición y a las personas con discapacidad. Vamos a seguir impulsando estas políticas porque fortalecen a nuestra sociedad”.

Las colonias de verano se extenderán hasta el 30 de enero y se desarrollan de martes a viernes, en el horario de 8 a 13, en distintos puntos de la provincia como clubes, campings, escuelas, polideportivos, centros integradores comunitarios (CIC), uniones vecinales y predios municipales.

En esta edición, se estima que más de 25 mil personas participan del programa, que tiene como eje temático la importancia de la energía solar para la vida de los sanjuaninos. En ese sentido, se impulsan actividades vinculadas al uso de la tecnología, el reciclado y la creatividad, con la construcción de objetos que funcionan con energías alternativas, además de juegos y dinámicas relacionadas con esta temática.

El programa es ejecutado por la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias y fue planificado con varios meses de anticipación. En noviembre del año pasado se llevaron adelante capacitaciones para más de 2.000 coordinadores, profesores y monitores, entre ellos 30 personas con discapacidad, lo que permitió duplicar el cupo laboral en relación con la edición anterior.

Asimismo, se firmaron convenios con los municipios, que tienen a su cargo las inscripciones, la asignación de predios habilitados, la propuesta del personal que trabaja en cada sede y, en muchos casos, la organización de las movilidades para el traslado de los asistentes.

Las Colonias de Verano promueven la igualdad de oportunidades y el acceso a espacios lúdicos y recreativos, además de garantizar el aporte nutricional diario mediante la provisión de desayuno y almuerzo. El abordaje interministerial incluye acciones del Ministerio de Salud, como promoción de la salud bucal, vacunatorio solar y talleres de RCP, además de actividades con bomberos, canes, capacitaciones sobre sismos y emergencias, y presentaciones de artistas itinerantes.