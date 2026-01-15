El salteño Luciano Benavides, piloto oficial de KTM, recuperó este jueves la punta del Rally Dakar 2026 en la categoría motos, tras finalizar 4° en la etapa 11, que unió Bisha con Al Henakiyah. A falta de solo dos etapas para el final, Benavides lidera con apenas 23 segundos de ventaja sobre el estadounidense Ricky Brabec (Honda), en una definición que promete máxima emoción en Arabia Saudita.

“No se define mañana, está muy apretado”, afirmó el salteño de 30 años, quien se perfila como la máxima esperanza de KTM luego de la caída que sufrió el australiano Daniel Sanders, último campeón, el miércoles pasado. Benavides fue categórico: “No importa qué hagan las Honda, les voy a ganar”.

Durante la etapa, el estadounidense Brabec llegó más rápido, pero decidió bajar el ritmo sobre el final y especular con una mejor posición de largada para la etapa del viernes, que llevará a los competidores de regreso a Yanbu, en un terreno complicado y repleto de piedras.

“Yo no juego a ninguna estrategia, no me he frenado como lo ha hecho Ricky hoy o como lo hizo ayer con Daniel Sanders para después recuperar ese tiempo mientras otros abrían pista. Pero esos tiempos van y vienen, así es la carrera. Hay que saber jugarla y yo vengo haciendo lo mejor que puedo”, agregó Benavides, quien mantiene firme su objetivo de quedarse con la victoria.

En la división Rally 2, los argentinos también continúan su participación: el neuquino Juan Santiago Rostan (#40) arribó 26° y trepó al 22° puesto de la general, mientras que el riocuartense Leonardo Cola (#37) finalizó 40° y se mantiene en el P31 de la clasificación.

Con apenas dos etapas restantes, la categoría motos se prepara para un cierre de Dakar 2026 apalpitante y reñido, donde cada segundo será decisivo para definir al campeón.