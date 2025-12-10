La confesión de L-Gante: “Sentí que todo se iba de las manos”

El 2025 se sumó al 2024 como un periodo de grandes dificultades para L-Gante. El cantante, quien ya había enfrentado una situación complicada (detenido), se sinceró con Moria Casán sobre los múltiples desafíos que ha debido superar.

Los problemas comenzaron con demoras en el pago de la cuota alimentaria a Tamara Báez, madre de su hija Jamaica, lo que resultó en su inclusión en la lista de deudores e incluso le impidió salir del país, afectando sus compromisos laborales en el exterior. A esto se sumaron denuncias en Uruguay y Salta por supuesta estafa debido a conciertos promocionados que finalmente no realizó.

Publicidad

L-Gante logró resolver estas cuestiones, pero inmediatamente debió lidiar con el fin abrupto y en malos términos de su relación profesional con Maxi “El Brother”. Además, fue una de las víctimas de estafa de su exabogado, Nicolás Payarola, quien terminó detenido.

Al reflexionar sobre el peso acumulado de estos eventos, el artista confesó a Moria Casán: "Este año puse todo mi esfuerzo en equilibrar la balanza". Explicó el agotamiento que sintió: "En algún momento sentí que todo se me iba por la rama, que la vida se iba de las manos". Atribuyó gran parte de este colapso al "estrés, lo psicológico de todo lo que me pasó y que vengo arrastrando del año pasado, por la situación complicada en la que estuve (estuvo detenido)... fue mucho".

Publicidad

Con una sorprendente madurez, L-Gante explicó cómo enfrenta las adversidades judiciales: "Estuve recibiendo palos en lo judicial y todo se acumula... uno quiere drenar las cosas malas". Afirmó que su filosofía es el aprendizaje: "Yo en la vida no busco revancha, sólo tomo las cosas como aprendizaje para no repetir".

Cuando se le preguntó si se había sentido utilizado, el cantante fue honesto y autocrítico: "Sí. Sin acusar a nadie, porque uno a veces lo permite, pero sí lo he sentido". Señaló la dificultad de encontrar estabilidad en medio del caos: "Me di cuenta que tengo las herramientas para estar tranquilo pero me costaba mucho encontrar la paz". También expresó frustración por su falta de reconocimiento emocional: "Trabajaba mucho y no veía resultados cuando creo que me merecía más. No hablo de lo material, hablo de lo emocional".