En medio de una ráfaga de especulaciones sobre un posible acercamiento amoroso con Jakob Von Plessen, el padre de sus dos hijos, Zaira Nara decidió poner fin a las teorías durante un reciente streaming. Los rumores de una reconciliación, casi tres años después de su separación en 2022, se encendieron cuando la modelo y Von Plessen compartieron imágenes en redes sociales donde los paisajes de fondo eran "muy parecidos".

Zaira también se encontraba lidiando con rumores de un posible romance con Bauleti, un streamer con el que mantiene una conexión que parece ir más allá de la amistad.

Aprovechando su participación en el vivo con los jóvenes influencers, la modelo detalló la verdad de la situación que desató las alertas: "Salió una nota de que yo había vuelto con mi ex marido, que lo cierto es que no lo es porque nunca nos casamos, es el padre de mis hijos".

Zaira desarmó la versión de un viaje compartido al sur, explicando la confusión geográfica: "La noticia era que supuestamente estábamos juntos en Mendoza, cuando en realidad él estaba con nuestros hijos en la patagonia". Además, la empresaria aclaró el porqué de las coincidencias: "Él subió una foto con mi yerba en el sur, porque tenemos muy buena onda, y se ve que vieron que los paisajes eran más o menos parecidos y dijeron ´se fueron juntos a Mendoza a ver a Hernán Cattáneo´".

La conductora, quien ha mantenido la cordialidad con el padre de Mali y Viggo, insistió en que los planes no coincidieron: "No fue así, yo estaba con mis amigas y Jakob con Mali y Viggo en la Patagonia".

La periodista Yanina Latorre había consultado directamente a Zaira sobre los rumores, pero deslizó escepticismo sobre la negación de la modelo, recordando otros episodios: "Zaira lo niega... veremos. También me negó Pieres". Esto, en referencia al romance que la hermana de Wanda mantuvo con el polista Facundo Pieres, el cual inicialmente también fue negado. Zaira cerró el tema refiriéndose a las teorías que se generaron: "Yanina Latorre me escribió para preguntarme sobre eso".