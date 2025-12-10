Familiares y allegados de Francisco Suárez, de apenas cuatro años, despidieron al menor con emotivos mensajes en redes sociales tras el brutal filicidio que terminó con la vida del niño y de su padre, Gustavo Suárez, de 48 años, quien se quitó la vida luego de cometer el crimen.

A través de Facebook y otras plataformas, los seres queridos de Francisco expresaron su dolor y amor por el pequeño. Ángel Hernández, allegado a la familia, escribió: “Descansá en paz, mi vida. Siempre te voy a tener en mi corazón, para toda la vida. Fuiste una persona increíble, mi sobrinito de otra sangre. No me voy a olvidar más todos los momentos que pasamos juntos e ir a tomar helado, o que te compre tu coquita. Te voy a extrañar mucho, mi vida. Dame fuerzas para seguir, gordito. Me cuesta mucho sin vos”.

Por su parte, la tía del menor compartió su tristeza: “Para siempre en mi corazón, mi bebé. Te amo para siempre, nos vemos pronto. No sabes el dolor que tengo en mi corazón”.

El hecho conmocionó a la comunidad, dejando al descubierto la tragedia de un crimen familiar que terminó de manera irreversible y generó una profunda consternación entre los allegados y vecinos.

En estos momentos, el caso se encuentra en manos de la UFI N°5 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, a cargo del fiscal Jorge Viego. La causa fue caratulada como “homicidio agravado por el vínculo seguido de suicidio”.