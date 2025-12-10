Las tiernas cartas que las hijas de Wanda le entregaron en su cumpleaños

Wanda Nara cumplió 39 años y optó por enfocarse completamente en el amor de sus hijos. Este festejo ocurrió en un momento delicado, dado que la mediática atraviesa un complejo panorama judicial y mediático, incluyendo una reciente denuncia por parte de su exmarido, Mauro Icardi. A pesar de los conflictos, Wanda Nara eligió dejar los problemas de lado para celebrar rodeada de afecto,.

A primera hora de la mañana, la empresaria mostró en sus redes sociales las sorpresas que sus hijas menores prepararon especialmente para ella. Las niñas lograron emocionarla con obsequios especiales, que consistieron en una mini torta casera y cartas hechas a mano.

Publicidad

Wanda dejó ver en sus historias de Instagram las cartas que las pequeñas escribieron, las cuales estaban llenas de ternura y dibujos, constituyendo los regalos que lograron derretirla. Las hijas menores de la conductora plasmaron su amor de manera simple y sincera.

Entre los mensajes escritos por Francesca e Isabella se destacaban frases directas y afectuosas como "Te amo" y "Feliz cumpleaños, mamá". Estos mensajes venían acompañados de corazones, estrellas y pequeños retratos familiares.