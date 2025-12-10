"Es un tema de plata": la picante intuición de Tauro sobre Valdés y Tinelli

Guillermina Valdés abordó su relación con Marcelo Tinelli durante su visita a La noche de Mirtha, donde fue consultada directamente sobre las diferencias con el conductor. Ella explicó que el "desencuentro" se debía a una cuestión fundamental: "Yo siempre el desencuentro que tuve con Marcelo, es porque no comparto la sobreexposición de los hijos”, aseguró, haciendo referencia a Lolo, el hijo que tienen en común.

La modelo dejó claro que fue por decisión propia que Lolo no participó en el reality Los Tinelli. Valdés argumentó que sus reservas van más allá de ese programa en particular: “No por ese reality, sino porque me parece que los niños, hoy por hoy estamos en un momento de la humanidad, donde no sabemos las consecuencias que van a tener estos niños que están con un tercer brazo, que es un celular, y que estén caminando por la calle".

Publicidad

Como ejemplo de las consecuencias de la fama temprana, Valdés relató una situación específica que vivió con su hijo: "A mi me pasó, que fue al Mundial de Qatar, y yo a Lolo trataba de no mostrarlo, y a veces iba con mi hermano, con alguien por la calle, y le gritaban: ‘Che, Lolo…genio’”, siguió. Esto la llevó a tener una conversación profunda con el niño de 11 años, según admitió. "Yo me sentaba con él y le preguntaba: ¿Por qué crees que te dicen genio? ‘Porque soy famoso’. ¿Y eso es ser genio? Es muy complejo explicarle eso a un menor porque después nada de lo que hagas va a ser suficiente porque ya tenés ganado al que, en realidad no es nada la fama”, concluyó.

Sin embargo, el tema fue retomado en el programa Intrusos, donde Marcela Tauro lanzó una definición que le dio un giro a la polémica. La periodista cuestionó la postura de la modelo al señalar que ella conocía los antecedentes de Tinelli: "Lo que pasa que ella sabía con quién se metía, porque Marcelo expuso su vida siempre, con Paula y con Sole".

Publicidad

Tauro incluso deslizó una inconsistencia en la argumentación de Valdés: "Ahora también Guillermina lo expone a Lolo en un programa de televisión, no quieren que hablen de él pero ahora cualquiera va y le dice ‘tu mamá no quieren que hablen de vos’".

Fiel a su estilo, Tauro lanzó su propia hipótesis sobre la raíz del enojo, que no tendría que ver con la sobreexposición: "Para mí esto es un tema de plata, eso es lo que yo creo, no tengo la posta. No es información, es intuición, salvo que el chico lo haya manifestado”. Rodrigo Lussich, por su parte, alimentó el debate, sugiriendo que las diferencias con Tinelli se exacerbaron cuando él llevó a Lolo a Qatar, especulando que Valdés "estaría emputecida".