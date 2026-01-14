El ciclismo sanjuanino se prepara para vivir cuatro jornadas de competencia con la segunda edición del Tour de Sol, que se desarrollará desde el jueves 15 hasta el domingo 18 de enero, con participación de las categorías Libres, Master y Damas. Más de 300 ciclistas de todo el país están confirmados para esta nueva edición del evento, que promete consolidarse como uno de los principales del calendario provincial.

Héctor Lucero, organizador del Tour del Sol, destacó la importancia del evento para el desarrollo del ciclismo en la provincia. “En todos los eventos deportivos, en este caso en el ciclismo, siempre hay un lugar para nosotros. Crear eventos de ciclismo genera oportunidades y el ciclismo social ha crecido bastante en la provincia”, aseguró.

El Tour contará con cuatro etapas, que recorrerán diferentes puntos de la provincia. La primera será en Santa Lucía. La segunda etapa se disputará en la localidad de Rivadavia, mientras que la tercera será en Sarmiento. Finalmente, la competencia cerrará en Capital. En todas las etapas la cantidad de kilómetros varía de acuerdo a la categoría.

La presentación del Tour del Sol 2026. (Foto: DIARIO HUARPE).

“Realmente es una carrera que convoca a más de 300 ciclistas del país. Está creciendo gracias al trabajo de un equipo de dirigentes, y de todos los chicos que están trabajando en las inscripciones y la organización”, afirmó Lucero.

El organizador también aprovechó para agradecer a los profesores de coordinación de la prueba, al comisario y a la prensa, quienes colaboran para que el evento se desarrolle de manera segura y ordenada. “Nada más que agradecer a los municipios, al gobierno provincial y a todos los que hacen posible que el ciclismo en San Juan siga creciendo”, concluyó.

Con esta edición, el Tour del Sol reafirma su rol como una plataforma de impulso para el ciclismo social y competitivo, y promete cuatro días de adrenalina, deporte y camaradería para ciclistas y aficionados.

Dato

Se estima contar con la presencia de ciclistas de San Juan, Buenos Aires, Mendoza, San Luis, Tucumán y La Rioja.

Etapas del Tour del Sol

Primera etapa (15 de enero): Largada y llegada en Colón y Tomás Edison, Santa Lucía. Se pondrá en marcha a las 15, transitando por Colón hasta Benavidez, Marcelo T. de Alvear, Balcarce, Roque Sáenz Peña, Dr. Ricardo Gutiérrez, Avenida Libertador General San Martín, Colón, finalizando en intersección con Tomás Edison.

Segunda etapa (16 de enero): Largada (15 horas) y llegada en Avenida Libertador General San Martín frente al Complejo forense. Transitaran por Av. Libertador, Galíndez, Ruta 60 hasta llegar al Dique de Ullum y regreso.

Tercera etapa (17 de enero): Largada 16:30 horas desde Plaza de Media Agua, Sarmiento. Recorrerán un circuito comprendido por calle Barboza, Ruta 40, Aranda, Bufano, Doncel y 25 de mayo. Luego de ese recorrido se transitará por Ruta 153, pasando por Los Berros y finalizando en Pedernal, a la altura del Dique Las Crucecitas.

Cuarta etapa (18 de enero): Largada (8 horas) y llegada Avenida de Circunvalación y Mendoza (sur). Transitará íntegramente por Avenida de Circunvalación.