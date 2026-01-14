PAMI confirmó la actualización de su aplicación móvil Mi PAMI, en una movida destinada a reforzar la seguridad digital y proteger a sus afiliados, especialmente jubilados y pensionados, de intentos de estafas y fraudes por medios electrónicos. La nueva versión ya está disponible para dispositivos con sistemas iOS y Android, y puede descargarse desde las tiendas oficiales o desde el sitio web de PAMI.

Entre las principales novedades de la actualización se encuentra un sistema de validación de datos más robusto que obliga a los usuarios a registrar y verificar su información personal para garantizar que solo el afiliado autorizado pueda acceder a su cuenta y a los servicios disponibles. Estas medidas buscan reducir las posibilidades de que terceros no autorizados accedan o manipulen datos sensibles.

La aplicación Mi PAMI permite a los afiliados consultar la credencial digital, acceder a recetas electrónicas y órdenes médicas, gestionar turnos, consultar la cartilla médica y realizar diversos trámites en línea sin necesidad de presentarse en persona. Esta centralización de servicios facilita la vida de los usuarios y ofrece un entorno más seguro para sus gestiones.

Desde el organismo remarcaron que la actualización se enmarca en un esfuerzo continuo por proteger a los afiliados frente a fraudes digitales que suelen llegar mediante comunicaciones falsas que intentan engañar a los jubilados para obtener información personal o financiera. En ese sentido, advirtieron que PAMI nunca solicitará claves, datos bancarios ni dinero a través de terceros o por medios no oficiales.

Entre los consejos para evitar estafas, PAMI recomienda descargar la aplicación únicamente desde tiendas oficiales, no compartir contraseñas ni códigos de verificación con nadie, verificar que cualquier comunicación provenga de canales oficiales y reportar cualquier intento de fraude mediante la línea de atención oficial.

Con esta actualización, PAMI busca fortalecer la confianza de sus usuarios en el uso de herramientas digitales, modernizar la atención y proteger la información personal de sus afiliados en un contexto donde las estafas digitales vienen creciendo.