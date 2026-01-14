Una vecina de la localidad de Barreal, en el departamento Calingasta, denunció haber sido víctima de una estafa bancaria de gran magnitud luego de que desconocidos vaciaran por completo sus cuentas tras el extravío de su tarjeta de débito. El hecho generó conmoción en la comunidad por el importante monto sustraído.

Según consta en la denuncia, la mujer, de apellido Urban, advirtió movimientos sospechosos al ingresar a su home banking durante el fin de semana. Allí comprobó que no contaba con los fondos que tenía depositados tanto en pesos como en dólares en sus cajas de ahorro del banco HSBC.

Publicidad

De acuerdo a las primeras estimaciones, el perjuicio económico asciende a unos 15 millones de pesos. El monto surge de la sustracción de aproximadamente 6 millones de pesos y 5.800 dólares que la víctima tenía depositados en sus cuentas bancarias.

La investigación quedó a cargo de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, cuyos especialistas analizan cómo los autores lograron acceder a las cuentas. Una de las hipótesis que se maneja es que, junto con la tarjeta de débito, también se hayan extraviado las claves personales o el PIN, lo que habría facilitado las transferencias.

Publicidad

La denuncia fue radicada el domingo en la Comisaría 33ª, aunque la víctima indicó que la tarjeta había sido extraviada el viernes anterior. Durante ese lapso no se habría realizado el bloqueo inmediato del plástico ni la denuncia policial, situación que habría sido aprovechada por los estafadores para cometer el ilícito.

Desde la fiscalía buscan determinar el recorrido del dinero sustraído y si existieron otras maniobras fraudulentas vinculadas al caso, mientras recomiendan a la población denunciar de inmediato la pérdida de tarjetas y realizar el bloqueo correspondiente para evitar este tipo de estafas.