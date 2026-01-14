Las primeras palabras de Tania Suárez tras ser hallada con vida luego de estar desaparecida y maniatada de pies y manos en un descampado de La Cumbre, Córdoba, expresaron alivio y sorpresa: “Estaba muy contenta de que me hubieran encontrado, no se esperaba que la estuvieran buscando”, contó su prima Brenda, a partir de lo que la mujer declaró al recuperar contacto con su familia.

Tania, de 34 años, había desaparecido después de salir el domingo hacia un encuentro con un hombre que había conocido por Facebook, y fue ubicada este martes cerca de un río a la orilla de un camino, atada con bolsas y cintas y muy lastimada. Según el relato familiar, al principio estaba dopada, desorientada y sin recuerdos claros de lo ocurrido, y recién después pudo identificar su identidad y confirmar algunos datos básicos.

Publicidad

Su estado permanece delicado y continúa bajo atención médica y psicológica mientras los investigadores trabajan para reconstruir lo sucedido y esclarecer el caso. La mujer no recuerda lo que pasó, ni dónde estuvo ni por cuánto tiempo, señaló su prima, y se espera que su testimonio ayude a avanzar en la investigación.

El hallazgo se produjo después de dos días de búsqueda intensa por parte de la familia y autoridades, durante los cuales Tania había perdido contacto tras enviar mensajes preocupantes a su hija advirtiendo que la persona con la que se veía no era quien aparecía en las fotos de la app.

Publicidad

Actualmente la Justicia y la Policía provincial continúan con las diligencias para identificar a los responsables de lo ocurrido, y la familia exige que se haga justicia mientras Tania se recupera física y emocionalmente.